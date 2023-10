Salário não chega ao fim do mês para 30% dos brasileiros, diz CNI

Atualizado em 24 out 2023, 09h58 - Publicado em 24 out 2023, 10h30

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que o salário de 30% dos brasileiros não chega ao fim do mês, outros 38% até conseguem gerenciar bem o dinheiro, mas não conseguem formar poupança e apenas 30% conseguem guardar um pouco todos os meses.

A mesma pesquisa mostra que, quando precisa de dinheiro, 19% recorrem sempre ou frequentemente ao rotativo do cartão, quando precisam de dinheiro, 6% tomam empréstimo com amigos ou familiares, 4% fazem empréstimo consignado, 4% usam cheque especial e 3% pegam empréstimo com banco.

Além disso, 48% da população afirmou que reduziu os gastos nos últimos seis meses e, para mais de 74% deles, a queda no consumo será permanente. E 14% da população diz ter vendido bens para pagar dívidas.

Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem, da FSB Holding, com base em uma pesquisa domiciliar representativa e proporcional à opinião pública brasileira de acordo com sexo, idade, escolaridade, região e condição do município.

Foram entrevistados 2.004 brasileiros entre os dias 14 e 19 de setembro, em uma amostra com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

