Saint-Gobain Canalização atingiu R$ 1,15 bi em receitas no ano passado

A Saint-Gobain Canalização, líder no Brasil e na América Latina na produção de tubos de ferro fundido para a área de saneamento, atingiu 1,15 bilhão de reais de receitas livres de impostos no país no ano passado.

A ampliação dos investimentos em saneamento no país e as exportações para países da América Latina impulsionaram os resultados da empresa no ano passado. A empresa, que tem capital 100% integralizado no Brasil, nasceu em 2000 da fusão da Companhia Metalúrgica Barbará com a francesa Saint-Gobain.

No ano passado, as exportações para países latino-americanos totalizaram 233 milhões de reais em receitas e responderam por 20% do faturamento da companhia. A projeção para este ano é vender 25.000 toneladas de ferro fundido para a região, num crescimento de 25% em relação ao apurado em 2022.

A Saint-Gobain Canalizações pretende participar neste ano de projetos de saneamento em desenvolvimento na Bolívia, Peru, Nicarágua, Costa Rica, República Dominicana e Colômbia. O Brasil ainda é o maior faturamento da companhia, com 70% a 80% das receitas.

