Saiba quem são os candidatos mais rejeitados, segundo a pesquisa BTG/FSB

A pesquisa BTG/FSB divulgada nesta segunda mostra que Jair Bolsonaro é o candidato mais rejeitado pelos eleitores: 59% dos entrevistados afirmaram que não votariam no atual presidente “de jeito nenhum”.

Na segunda posição aparece João Doria, com 54% de rejeição. Com 49%, Sergio Moro é o terceiro nome mais rejeitado pelos entrevistados. Na sequência aparecem Lula e Ciro Gomes, ambos com 41% de rejeição. Eduardo Leite é rejeitado por 34% dos entrevistados. Simone Tebet e Felipe D’Ávila são rejeitados por 27%, seguidos de André Janones, com 26%.

Lula e Bolsonaro são os mais conhecidos no eleitorado. Só 1% dos entrevistados diz desconhecer Bolsonaro. Já Lula é conhecido por todos. Ciro Gomes e Moro são desconhecidos por 6% dos entrevistados. Doria é um desconhecido para 12%.

A parte final da tabela é onde estão os nomes mais distantes do eleitor. D’Ávila (67% não conhecem), Janones (61%), Tebet (59%) e o governador gaúcho (40%) têm um enorme campo pela frente para se tornarem conhecidos no país.

O Instituto FSB ouviu 2.000 pessoas das 17h do dia 18 às 15h do dia 20, e a pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09630/2022.