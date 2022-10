Saiba o que Lula vai fazer em vez de debater com Bolsonaro

Atualizado em 21 out 2022, 19h59 - Publicado em 21 out 2022, 18h22

Por Ramiro Brites

Lula não vai comparecer ao debate de Veja e pool de veículos nesta sexta. Em vez disso, o ex-presidente participa de uma live com o deputado André Janones, no Facebook. No domingo, o petista concede entrevista ao youtuber Cauê Moura, no podcast Desce a Letra.

O candidato petista passou o dia em Minas Gerais, onde o governador eleito Romeu Zema consegue angariar o apoio de prefeitos ao presidente Jair Bolsonaro, conforme mostra o Radar na edição de Veja que está nas bancas. Na manhã deste sábado, Lula tem mais um compromisso marcado na Grande Belo Horizonte.