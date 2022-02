Saiba o que Bolsonaro fará enquanto estiver na Rússia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto estiver em Moscou, de segunda a quinta-feira, Jair Bolsonaro participará de uma reunião e um almoço com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e fará uma visita à Duma, uma das Casas do Parlamento russo, além de participar de um evento com empresários locais.

Durante a viagem, haverá ainda uma reunião entre os ministros da Defesa e das Relações Exteriores dos dois países.

Nada na agenda sobre Ucrânia, que pode estar prestes a ser invadida pelos russos.