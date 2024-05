Safra aproveita crise em bancos americanos para crescer nos EUA

O Safra National Bank, banco privado americano da família Safra com sede em Nova York, tem o desafio de expandir o número de clientes no mercado estadunidense, para além da Big Apple e Miami.

A CEO da unidade, Simoni Morato, conta que tem o mandato de crescer o mercado doméstico americano, e que eles aproveitaram a crise recente nos bancos dos EUA para isso.

“Temos uma posição de liderança no Private Bank e no Wealth Management para a América Latina. A gente sempre cobriu México, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, com presença local. E agora temos feito uma expansão mais forte no mercado americano. Aproveitamos a crise dos bancos regionais para expandir nossos negócios, para além de Nova York e Miami”, comentou Simoni, em entrevista exclusiva ao site Inteligência Financeira, que será publicada nesta terça.

Para a CEO, o Safra ser um banco privado é um diferencial importante nessa competição. Olhando em retrospectiva para as crises de 2008 e a mais recente para a de 2023 – que levou à falência instituições como o Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate e First Republic Bank –, ela diz que vê oportunidade para conquistar clientes de alta renda nos Estados Unidos.

Dentro do objetivo de ampliar o número de clientes estadunidenses, Simoni destacou que o Safra National Bank estabeleceu sua presença em Palm Beach, Boston, Los Altos e, em breve, chegará a São Francisco.