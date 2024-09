Rússia, Espanha, Itália… O giro internacional de uma ministra de Lula

Entre os dias 8 e 22 deste mês, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, terá agendas internacionais — incluindo Brics e G7 — em São Petersburgo, na Rússia, em Madri, na Espanha, e no Vaticano — com saideira em Nápoles, na Itália. Que delícia!

Recentemente, o presidente Lula perdeu a paciência com a quantidade de viagens internacionais de seus ministros. Num governo de 38 ministérios — eram 39 até acabar a pasta temporária de Paulo Pimenta no Rio Grande do Sul –, quase toda semana o Diário Oficial da União registra autorizações de auxiliares de Lula a caminho do aeroporto.