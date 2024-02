Ruralistas temem retaliação comercial de Israel por fala de Lula

Os integrantes da bancada ruralista do Congresso se reuniram nesta terça-feira para analisar, entre outras coisas, a crise gerada pela fala de Lula sobre as mortes na Faixa de Gaza e o Holocausto.

Para o chefe da frente parlamentar, deputado Pedro Lupion, seria um desastre para o setor, que já sofrerá com a quebra de safra — uma das principais preocupações do setor neste início de ano — se as falas do petista provocassem retaliações comerciais pro parte de Israel.

Lupion citou a importância da parceria com Israel, e destacou o fornecimento de proteína de frango ao país: “Esse mercado foi aberto já há algum tempo, espero que não ocorra represálias nisso.”