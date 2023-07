Ruralismo vira pedra no caminho da agenda econômica de Lula

O posicionamento da bancada ruralista contra o projeto que retoma o voto de qualidade pró-Fisco em casos de empate em julgamentos do Carf tornou-se uma grande pedra no caminho da agenda econômica do governo Lula.

O enrosco é tamanho que, pouco depois da divulgação da nota recomendando a rejeição do projeto, Fernando Haddad chamou o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, e outros dirigentes para uma reunião às pressas na Fazenda.

A frente do agro conta, oficialmente, com 360 deputados. Se 257 deles (cerca de 71%) seguirem a orientação, está decretada a derrota do Palácio do Planalto em uma pauta-chave de sua agenda econômica.

Enviado com urgência constitucional, o PL do Carf tranca a pauta da Câmara. Na semana do esforço concentrado convocado por Arthur Lira, os deputados só poderão fazer a votação revisora do arcabouço fiscal depois de analisar a proposta sobre litígios tributários.

A interdependência entre os dois projetos vai além. O Ministério da Fazenda estima que o retorno do voto de desempate pró-Fisco aumentaria a arrecadação em até 150 bilhões de reais por ano – cifra vital para o novo marco fiscal funcionar como quer o governo, primeiro zerando o déficit primário e depois transformando-o em superávit.

