Ruralismo bolsonarista vai se concentrar em Brasília e SP no 7 de setembro

O setor ruralista que apoia Jair Bolsonaro deverá focar seus esforços neste 7 de setembro mais em Brasília e em São Paulo, e menos no Rio, onde também estará o presidente.

Bolsonaro confirmou presença no desfile cívico-militar na capital federal, pela manhã, e na orla de Copacabana, à tarde. Mas bolsonaristas do agro também pretendem ajudar a lotar a avenida Paulista, que recebeu Bolsonaro no Dia da Independência do ano passado.