Rui Costa humilha governador da Bahia ao deixá-lo sem residência oficial

O petista Rui Costa é chefe da Casa Civil de Lula há um mês e meio, mas até agora não largou o osso do governo da Bahia.

Deveria ter desocupado o Palácio de Ondina, residência oficial do governador baiano — no caso o também petista Jerônimo Rodrigues –, mas continua a ocupar o imóvel, gerando uma humilhante situação para o atual governador atual, o único “sem palácio” entre os 27 gestores estaduais.

A informação foi divulgada pelo Correio da Bahia. “A permanência da família do ministro Rui Costa no Palácio de Ondina após sua saída do governo tem potencial de gerar problemas legais para ele e o sucessor, Jerônimo Rodrigues”, diz o jornalista Jairo Costa Júnior.

“De acordo com o artigo 20 da Constituição Estadual, apenas o governador da Bahia possui direito a residência oficial, com custos bancados pelos cofres públicos. Um mês e meio depois de perder o direito de habitar o palácio, o chefe da Casa Civil da Presidência ainda não desocupou o imóvel, impedindo que o novo inquilino se mude para o espaço de uso exclusivo do governador desde 1967”, segue a apuração do Correio.

ATUALIZAÇÃO, 17H48 — A assessoria da Secom na Bahia entrou em contato com o Radar para negar as informações do Correio. “O palácio está desocupado desde 31/12. Aqui, vencemos a quinta eleição seguida sem precisar ‘humilhar’ ninguém”.

Continua após a publicidade