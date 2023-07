Rui Costa entra na mira da CPI do MST na Câmara

A CPI do MST na Câmara quer aprovar, nesta semana, a convocação de Rui Costa no colegiado. A impopularidade do ministro petista une governo e oposição no Congresso.

Deputados que integram da comissão querem ainda aprovar quebras de sigilo bancário e convocar outros ex-auxiliares de Lula próximos ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.