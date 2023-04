Rui Costa e a missão mais ‘espinhosa’ no governo Lula

Lula, diz um ministro, delegou a Rui Costa, o chefe da Casa Civil, a função mais espinhosa no governo: dizer não

à primeira-dama Janja.

“Não é nada fácil”, comenta.

Com sua presença em viagens oficiais e reuniões de trabalho do governo, a primeira-dama tem dividido os holofotes com o presidente, o que provoca críticas até mesmo de petistas que despacham no Planalto.