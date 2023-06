Rui Costa diz que ‘não foi feliz’ ao chamar Brasília de ‘ilha da fantasia’

Chefe da Casa Civil de Lula, Rui Costa usou as redes nesta quarta para tentar explicar o que queria dizer quando atacou Brasília há uma semana, num discurso na Bahia.

O ministro petista chamou a capital de “ilha da fantasia” e disse que Brasília fez muito mal ao país por estar, em sua visão, distante da realidade dos brasileiros.

Chamado de “idiota completo” pelo governador Ibaneis Rocha e alvo de críticas até de petistas da bancada do Distrito Federal, Costa diz que não buscou atacar, com sua fala, os “brasileiros e brasileiras que vivem na capital”. Seu “desabafo” era direcionado ao “processo de escolhas e decisões tomadas” pelo “centro do poder político”.

“Na sexta-feira passada, eu estava em Itaberaba, na Bahia, num evento de entrega de mais um hospital. Lá, desabafei e demonstrei minha inconformidade com o processo de escolhas e decisões tomadas. Ao citar Brasília como centro do poder político, não fui feliz nas minhas palavras, o que permitiu que alguns transformassem a minha declaração em um ataque à cidade ou ao seu povo”, disse Costa.

O petista, como se vê, não pede desculpas e ainda tenta posar de vítima de forças ocultas que “transformaram” sua declaração “em um ataque à cidade ou ao seu povo”.

“Quero deixar absolutamente claro que meu desabafo nada tem a ver com brasileiras e brasileiros que vivem na capital, com seus familiares, lutando, sonhando e passando dificuldades como tanta gente em todas as cidades do país. Brasília é formada por uma gente corajosa e trabalhadora, que labuta todos os dias, com muito esforço e dignidade, por uma vida melhor. Tenho a convicção de que nada supera o trabalho”, disse o petista.