Rui Costa começa a organizar agenda dos 100 dias de Lula

Rui Costa tem recebido diariamente ministros do governo para falar do plano dos 100 dias. As reuniões, no entanto, não constam na agenda oficial da Casa Civil — até sexta, por exemplo, os compromissos divulgados remetiam ao dia 16 –, mas estão ocorrendo, segundo relatos de auxiliares de Lula que já passaram por lá. Vinte dias já foram queimados só com discursos de posse.