Rota Paris-Rio terá três voos adicionais por semana no verão brasileiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Air France vai fazer três voos adicionais na rota que conecta Paris ao Rio de Janeiro durante o próximo verão no Brasil, de 9 de dezembro de 2024 a 8 de março de 2025 – alta temporada para a visita de europeus ao país.

Nesse período, o total de voos semanais da companhia francesa entre os dois destinos vai subir de sete para dez. A previsão é que, com isso, a oferta de assentos da Air France na rota Paris-Rio cresça 42%.

O anúncio foi feito pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, e pelo diretor comercial do Grupo Air France-KLM na América do Sul, Sylvain Mathias.