Rosa Weber abre semestre no STF lembrando o ‘dia da infâmia’

Rosa Weber abriu há pouco os trabalhos do semestre no STF com um discurso em que relembrou os ataques bolsonaristas de 8 de janeiro, classificado por ela como “dia da infâmia”. A ministra fez uma defesa aberta da Corte e da democracia e lembrou que ninguém está acima das instituições e da Constituição.

“Não me canso de repetir: as instituições sobrepairam sobre os indivíduos que as compõem. Elas é que importam. As instituições democráticas saíram fortalecidas do dia 8 de janeiro último, dia da infâmia, de que não esqueceremos jamais para que não mais se repita e para que sirva de alerta de que a democracia que restou inabalada seja cultivada e regada diariamente”, disse Rosa.

A ministra, que se aposenta no fim de setembro, também aproveitou o discurso, como mostrou o Radar na edição de VEJA que está nas bancas, para fazer uma primeira despedida do cargo: “Depois de 47 anos de magistratura, encerrarei em meio a esse semestre um longo caminho que comecei a trilhar no Rio Grande do Sul”.

