Romero Ferro leva mistura de frevo com brega funk ao Sesc Pinheiros

O cantor e compositor pernambucano Romero Ferro se apresenta nesta sexta-feira no Sesc Pinheiros, em São Paulo, como parte da turnê nacional do projeto “Frevália”. O projeto busca revitalizar o frevo, com batidas eletrônicas do brega funk e influências da MPB e do samba.

No show, Ferro vai cantar releituras de clássicos e composições inéditas, e contará com a participação especial da rapper e MC Bixarte, com quem gravou a faixa “Bloco da Paixão”.

O artista já colaborou com artistas renomados como Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Daniela Mercury, Mart’nália e Lia de Itamaracá.