Romário segue na liderança da corrida ao Senado pelo Rio, diz pesquisa

Pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta segunda indicou que o ex-jogador Romário Faria (PL) se mantém na dianteira da corrida a uma cadeira ao Senado neste ano pelo Rio de Janeiro. O senador, que busca a reeleição com apoio oficial de Jair Bolsonaro, tem 26% das intenções de voto no estado. O percentual subiu um ponto em relação à pesquisa do mesmo instituto divulgada no último dia 13.

O segundo colocado na corrida, o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos), também teve aumento nas intenções de voto– eram 17% na pesquisa anterior e passaram a 22% na mais recente. Apesar de seu nome figurar no levantamento, há ainda a expectativa no Rio de que Crivella não dispute a vaga ao Senado.

Alessandro Molon (PSB) tinha 15% e foi para 16%, percentual que o coloca como o candidato mais bem posicionado no campo da centro esquerda na corrida, mas ainda sem votos para superar o seu rival Romário.

Já André Ceciliano (PT), que protagoniza com Molon uma disputa para ver quem será o candidato ao Senado na chapa que terá Marcelo Freixo (PSB) como governador e o apoio formal de Lula, melhorou o seu percentual de votos, mas ainda patina em relação aos outros concorrentes.

Ele tinha 4% das intenções na pesquisa do último dia 13 e foi para 8% no levantamento mais recente. Ceciliano esteve com Lula em um comício no Rio no início do mês. Na ocasião, apesar de ter seu nome citado no palco pelo candidato petista a presidência, ele não viu suas intenções de voto subirem de imediato, algo que começa a ocorrer só agora.

A pesquisa realizou 1.020 entrevistas entre 19 e 22 de julho. A margem de erro estimada é de 3,13 pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95,55%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo RJ – 05365/2022.