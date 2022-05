Romário lidera corrida ao Senado no Rio; Crivella e Molon estão em segundo

A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça mostra que o deputado Alessandro Molon tem 10% das intenções de voto contra 2% do petista André Ceciliano. Os dois disputam a vaga do Senado na chapa de Marcelo Freixo no Rio.

No cenário em que oito candidatos são listados, o petista é o último enquanto o pré-candidato do PSB aparece em terceiro lugar, empatado tecnicamente com Marcelo Crivella (11%) e atrás de Romário, que lidera com 19%.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores do Rio entre os dias 12 e 15 de maio. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.