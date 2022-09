Rodrigo cresce cinco pontos em 18 dias e encosta em Tarcísio, diz Quaest

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Rodrigo Garcia subiu cinco pontos percentuais na pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda. Em 8 de setembro, o tucano estava com 15% das intenções de voto e pulou para 20%. O resultado coloca o candidato à reeleição em empate técnico com Tarcísio de Freitas (21%), já que a margem de erro é de dois pontos.

O petista Fernando Haddad (31%) ainda lidera com folga as intenções de voto no primeiro turno, porém, ele variou dois pontos para baixo em relação à última pesquisa. A diferença entre Haddad e Tarcísio oscilou de 13 para dez pontos.

O levantamento foi feito com 2.000 maiores de 16 anos, entre os dias 22 e 25 de setembro. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números SP-03745/2022 e BR-04442/2022.

Veja o resultado da pesquisa:

Fernando Haddad (PT) – 31%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 21%

Outros candidatos somados – 5%

Indecisos – 11%

Branco/Nulo/Não pretende votar – 12%