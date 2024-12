Rodrigo Pacheco lança livro sobre suas reflexões no comando do Senado

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco vai lançar nos próximos dias o livro Ecos da Democracia. A obra reúne discursos do chefe do Legislativo, no período de 2021 a 2024, um dos mais conturbados da história recente do país.

A obra tem prefácio da ministra Cármen Lúcia, atual presidente do TSE, e registra 93 manifestações de Pacheco distribuídas em 403 páginas.

Em seu texto para a obra, Cármen afirma que o senador protegeu o regime democrático à frente do Congresso num momento de constantes flertes com o autoritarismo.

“Posso dizer que, nos últimos tempos, o senador Rodrigo Pacheco advogou a causa da democracia, em pleito no qual as instituições estatais democráticas foram fustigadas em seus deveres, em suas atribuições e em sua atuação”, disse.

A ministra, que é mineira como Pacheco, destacou ainda a firmeza do posicionamento do presidente do Parlamento em situações de conflito. “O senador Rodrigo Pacheco falou quando muitos se calaram em momentos em que a palavra desfaz equívocos planejados, golpismos programados, desvarios divulgados”, lembrou.

Ela caracterizou as declarações públicas do senador como exemplares no exercício de suas funções. “Seus discursos dão apenas uma mostra do que significa ser um parlamentar democrata, a honrar a República e a Federação desse Estado Democrático de Direito”, ressaltou a ministra.

