Rodrigo Garcia faz última plenária para o plano de governo de Nunes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Coordenador do plano de governo de Ricardo Nunes, o ex-governador Rodrigo Garcia fará a quarta e última plenária para elaboração das propostas de campanha à Prefeitura de São Paulo.O último encontro será às 19h no bairro Campo Grande, na Zona Sul da capital.

A elaboração do plano de governo também contou com reuniões regionais e sugestões enviadas por meio do aplicativo Fala Aí. Agora, Garcia vai montar eixos temáticos para discutir o que o prefeito deve apresentar como propostas em busca da reeleição.

Na segunda-feira, o ex-governador se reuniu com o candidato a vice de Nunes, coronel Ricardo Mello Araújo. O ex-chefe da Rota deve atuar nos grupos de segurança e esportes.