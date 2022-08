Rodrigo Garcia estuda criar cartão para beneficiários do Bom Prato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato à reeleição em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia incluiu no seu plano de governo para um futuro mandato a ampliação do Programa Bom Prato.

Para garantir a distribuição de alimentos aos mais necessitados, a ideia é criar um cartão com um valor mensal para que os beneficiários do programa possam comprar alimentos e comer nas unidades do programa.

A criação de novos “Bom Prato Móvel” também está no plano de governo da campanha de Garcia, elaborado pela economista Zeina Latif, atual secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, e por Bruno Caetano, diretor-executivo da Fundação Seade.

Ainda neste governo, o tucano deve ampliar a rede do programa. Além das 17 unidades do Bom Prato Móvel em operação, oito passam a funcionar ainda neste mês e outros dois serão entregues no início de setembro, totalizando 27 postos volantes que levam os alimentos prontos para serem distribuídos aos que mais necessitam.

Cada caminhão móvel serve 300 almoços ao dia, de segunda-feira a sexta-feira. Os caminhões são posicionados em locais estratégicos para que consigam atender a demanda em situação de vulnerabilidade social que não consegue se locomover até as unidades fixas.