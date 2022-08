Rodrigo Garcia cresce e ameaça Tarcísio em São Paulo, diz nova pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O tucano Rodrigo Garcia se consolidou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo, com 19%, segundo a nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta pela TV Record. Em relação ao levantamento feito em julho, o atual governador subiu 3 pontos percentuais.

Rodrigo está tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que repetiu os mesmos 20% do levantamento anterior – a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O petista Fernando Haddad oscilou um ponto para baixo e agora está com 33%.

A pesquisa da TV Record mediu a rejeição dos candidatos. O petista Fernando Haddad é o primeiro colocado, com 48%, seguido por Tarcísio de Freitas, com 41%. Mais abaixo está Rodrigo Garcia, com 32%.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores no estado por telefone entre os dias 1º e 2 de julho. O nível de confiança é de 95%.