Rock in Rio turbina comércio da cidade em 18,4%

O comércio do Rio de Janeiro experimentou crescimento de 18,4% nas vendas no primeiro final de semana de Rock in Rio. As informações são da Cielo, que vem monitorando o varejo da capital fluminense até o dia 11.

Os setores com maiores altas, em comparação com o primeiro final de semana de setembro do ano passado, foram: Hotéis (+83,3%), Transporte (+67,4%), Companhias Aéreas (+46,3%), Recreação e Lazer (+32,8%) e Bares e Restaurantes (16,8%).

“O Rock in Rio trouxe grande movimento para a cidade do Rio de Janeiro, aquecendo diretamente os setores de Turismo e Transporte e de Recreação e Lazer. Além disso, os demais setores também são beneficiados graças ao aumento de pessoas na cidade, como por exemplo o setor de Bares e Restaurantes”, afirma Diego Adorno, gerente de Produtos de Dados da Cielo.