Rocco lança romance ambientado em um fictício Rio dos anos 1920

Finalista do Prêmio Odisseia com seu conto “As Sete Mortes de uma Sereia”, a escritora Lis Vilas Boas estreia pela editora Rocco com a “romantasia” (gênero que mistura romance e fantasia) Garras, que estará disponível a partir de 31 de outubro, mas já pode ser comprado em pré-venda.

O livro conta a história de Diana de Coeur, uma bruxa rica em busca de vingança, e Edgar, um lobisomem mafioso de periferia disposto a tudo pela própria família.

Ambientada numa cidade fictícia inspirada no Rio de Janeiro dos anos de 1920, a trama acompanha como essas duas pessoas entram em um acordo de casamento de conveniência para alcançar seus objetivos e acabam descobrindo que há mais em jogo do que poder e dinheiro.

Com a história de amor, Lis aborda temas presentes na literatura fantástica contemporânea, como o poder da raiva feminina em mundos injustos com as mulheres e o uso de monstros como metáfora para as imperfeições humanas e desejos sombrios.

A inspiração do cenário carioca antigo também é a fotografia de uma cidade dividida em classes sociais estruturadas, onde seres humanos e monstros convivem lado a lado numa tensão constante de preconceito e corrupção.

“Apesar de eu não ser carioca, o Rio é a cidade que me abraça todos os dias com suas enormes contradições, com a beleza e a tragédia convivendo na mesma calçada. Isso também é uma forma de magia, então pensei: por que não transformar isso num romance?”, diz a autora de Garras.