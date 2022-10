Robô palestra em feira de inovação industrial no Rio Grande do Sul

Atualizado em 10 out 2022, 11h28 - Publicado em 10 out 2022, 14h30

O IOX, robô de 1,30m de altura e 45 kg, estreia na feira de inovação industrial, Mercopar, que ocorre em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A tecnologia vai atuar como recepcionista no Salão de Inovação, participará ao lado do mestre de cerimônias na premiação das startups vencedoras de um desafio do Sebrae e também vai subir ao palco do espaço como palestrante nos dias 19 e 20 de outubro, às 13h30.

O robô vai palestrar sobre robotização e inteligência artificial. Será a primeira vez que ele participa da Mercopar, convidado pelo Sebrae RS, e a segunda em um evento na Região Sul do Brasil.

O IOX é uma das mais avançadas tecnologias na área de Inteligência Artificial 100% desenvolvida em solo brasileiro pela startup Pluginbot Tecnologia, Inovação, Robôs e TI, com sede em São Paulo. O gerente de Novos Negócios da empresa, Sérgio Ricardo, explica que o hardware do IOX é fabricado na China, pela Ubtech, mas toda a aplicação de inteligência por trás do equipamento é concebida aqui. “É um modelo com conceito concierge, focado em atendimento digital com interatividade”.

A 31ª edição da Mercopar ocorre entre os dias 18 e 21 de outubro e é promovida pela Sebrae e pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. O evento multissetorial contará, ao todo, com 32 mil metros quadrados para receber expositores e visitantes com foco na geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem.