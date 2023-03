Robinho contrata advogado e tem nova estratégia no STJ contra a prisão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Robinho contratou o advogado José Eduardo Alckmin, ex-ministro do TSE, para defendê-lo junto ao STJ, que avalia o pedido do governo italiano para que o jogador cumpra no Brasil a pena de 9 anos de prisão.

Ao assumir o caso, Alckmin vai requerer a íntegra do processo e dos áudios das escutas feitas pela Justiça italiana. Segundo o advogado, já há decisão do STF de que esse tipo de pedido só pode ser julgado se o processo estiver na íntegra para verificar se, de fato, todos os direitos do atleta foram garantidos.