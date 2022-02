Roberto Jefferson vai aposentar apelido ‘Xandão’, diz seu advogado

Roberto Jefferson recolheu as armas. Em prisão domiciliar, não tem condição mais de sustentar sua luta quixotesca contra as instituições democráticas, a mesma que o levou à cadeia no âmbito do inquérito do Supremo que investiga milícias digitais bolsonaristas.

Advogado do cacique do PTB, Luiz Carlos da Cunha disse ao Radar que seu cliente irá se abster, de agora em diante, de atacar ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, a quem Jeferson se referia nos últimos meses como “Xandão”, apelido que será aposentado.

“Da parte do presidente Roberto e do PTB não haverá mais nenhum ataque ou verbalização contundente de críticas em relação ao Supremo e aos seus ministros”, disse o defensor.

O Radar perguntou especificamente sobre o uso do apelido infame dado a Moraes e eternizado em cartas de próprio punho que o ex-deputado redigiu do cárcere.

“O Roberto vai se abster de usar termos jocosos contra ministros e não vai mais opinar sobre os trabalhos do STF. Pra ele, isso é página virada”, respondeu Cunha.

O representante do petebista disse que atualmente o sentimento de Jefferson, que acabou abandonado à própria sorte na cadeia por Jair Bolsonaro e pelo bolsonarismo em geral depois do fracasso do 7 de Setembro , é o de que ele “foi pra uma luta que não deu certo” e por isso seria chegada a hora de refluir.

Resta saber até quando.