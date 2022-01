Roberto Jefferson completa cinco meses preso pelo STF

Cacique do PTB, Roberto Jefferson completou na última semana cinco meses preso pelos ataques aloprados que fez a ministros do STF, em especial o relator de múltiplas investigações contra o bolsonarismo, Alexandre de Moraes.

A saúde do cacique, dizem aliados, já não é mais a mesma há tempos. Ele tenta voltar ao hospital para tratar de um quadro de trombose.

Delator do mensalão, o ex-deputado sonha em voltar a exercer um mandato federal cavalgando a popularidade de Jair Bolsonaro no Rio. Antes disso, ensaiou detonar a primeira família com uma carta explosiva dizendo a Bolsonaro que, “quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio”.

“Até 7 de Setembro era meu candidato in pectore. Hoje é candidato pelo alinhamento de ideias. Não tem mais meu coração. Tem o meu compromisso racional pelos credos Deus, Pátria e Família. Lutarei por ele, mas não darei a vida por ele. Qual acordo pode fazer um homem cristão e honrado com um satanista abominável como o Xandão? Deus não acorda com o Satanás”, escreveu Jefferson.

“O presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase, para sempre dependente dele. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público, ganho com facilidade, nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona. Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público”, seguiu Jefferson.