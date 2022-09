Rival de Mourão no RS, Ana Amélia recebe apoio de seu ex-partido

Ana Amélia (PSD-RS) receberá apoio de seu ex-partido, o Progressistas, para a sua candidatura a uma cadeira ao Senado pelo Rio Grande do Sul. A então candidata do partido ao cargo, Comandante Nádia, desistiu de concorrer. Na tarde desta quinta, lideranças do Progressistas farão um evento público de apoio à candidatura de Amélia, que foi filiada ao partido por 12 anos.

A candidata concorre ao cargo contra o general Hamilton Mourão (Republicanos) e Olívio Dutra (PT). Segundo pesquisa Ipec da última segunda-feira, Olívio tem 30% das intenções, contra 24% de Amélia e 21%, de Mourão.

O objetivo do Progressistas com o apoio a antiga correligionária é tentar barrar a eleição de um candidato do PT. “Respeitamos a decisão de caráter pessoal da Comandante Nádia em desistir e, não havendo mais essa candidatura do nosso partido, temos a liberdade e até o dever, como agentes políticos, de nos posicionar. Nada mais natural, pela relação que sempre tivemos com a Ana Amélia e pelo atendimento que sempre recebemos dela enquanto parlamentar às causas municipalistas, que seja confirmado nosso apoio a ela. Enxergamos na Ana Amélia as melhores condições de evitar uma vitória do PT e do PSOL nessa disputa ao Senado”, afirma o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PP).