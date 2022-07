Rival de Molon, Ceciliano não perde tempo ao encontrar Lula no Rio

Lula chegou há pouco ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira para dois dias de agendas na capital fluminense. Assim que pisou em solo carioca, divulgou uma foto com Geraldo Alckmin (PSB) e o deputado André Ceciliano (PT-RJ) no centro.

Ceciliano, que é tido como o homem de confiança de Lula no estado, é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio e pré-candidato do PT à cadeira ao Senado nas eleições deste ano.

Como o Radar mostrou mais cedo, o ex-presidente chega ao terceiro maior colégio eleitoral do país em meio a uma crise em torno da composição da coligação que disputará o governo do estado do Rio.

O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) será o cabeça da chapa ao Palácio Guanabara que terá o apoio formal de Lula, mas os partidos ainda não definiram quem ocupará a vaga de concorrente ao Senado na coligação.

O também deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) tem dito que será o candidato, enquanto os petistas bancam o nome de Ceciliano, numa celeuma entre as duas legendas que ainda parece longe do fim. Assim que Lula aterrissou no Rio, a foto do presidenciável com Ceciliano foi prontamente divulgada nas redes petistas.

