Rivais políticos, Eduardo Paes e Flávio Bolsonaro se encontram no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Eduardo Paes (PSD) recebeu Flávio Bolsonaro (PL) na Prefeitura do Rio nesta semana. O encontro, que rendeu até um vídeo gravado entre os dois, era para falar de parcerias da cidade com a Caixa para o desenvolvimento da zona portuária e da região do Parque Olímpico, na zona oeste.

Este foi pelo menos o motivo oficial da visita. Nos bastidores do PSD essa conversa serviu a três propósitos. O primeiro foi para Paes ouvir as demandas bolsonaristas e entender o que quer essa camada do eleitorado.

O segundo propósito foi para ter uma espécie de “seguro” contra ataques desse setor político durante as eleições deste ano. Paes, como se sabe, apostará no nome de Felipe Santa Cruz (PSD) como concorrente ao governo do Rio.

O cálculo em seu partido é que o prefeito transfere de 10 a 13 pontos para o seu candidato. O vídeo com Flávio seria uma forma de Paes passar o recado de que administra republicanamente, apesar da oposição que faz a Jair Bolsonaro, a quem acusa de dar as costas para os estados e municípios.

Por fim, o terceiro motivo para o encontro foi para tentar uma aproximação, ainda que institucional, do eleitor bolsonarista, dado que no PSD a crença é a de que Cláudio Castro (PL) não receberá todos os votos dos eleitores de Jair Bolsonaro no Rio. Eles mencionam entrevista recente do governador que disse que apoiará Bolsonaro, mas não atacará Lula na campanha, em um movimento semelhante ao que Paes busca agora.