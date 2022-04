Rivais na eleição em Alagoas, Lira e Renan se atacam nas redes

A decisão do presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas de suspender a liminar que suspendia a realização de eleição indireta para governador-tampão e vice, marcada para a próxima segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado, provocou uma troca de ataques nas redes sociais entre o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“A independência dos poderes é sagrada. Quarteladas, afrontas aos poderes e desacato às decisões judiciais são condutas de tiranos em qualquer lugar. O TJ/AL acaba de incinerar o golpe de Arthur Lira para impedir as eleição para o governo de Alagoas na forma da Constituição”, escreveu Calheiros, ao comentar a decisão do desembargador José Carlos Malta Marques.

A eleição indireta é necessária por conta da renúncia do ex-governador Renan Filho, filho do senador, que deve disputar o Senado em outubro. O seu vice já havia deixado o cargo em 2020 para concorrer à Prefeitura de Arapiraca, no interior de Alagoas.

A ação contra o pleito a ser realizado pelos deputados estaduais foi apresentado pelo PSB, do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, aliado de Lira em Alagoas. O recurso contra a liminar que impedia as eleições foi apresentado pela Procuradoria-geral do Estado na manhã desta sexta.

Lira então reagiu à provocação de Renan, no Twitter, com a insinuação de que o cacique do MDB interferiu no Poder Judiciário:

“Sobre dar golpes, o senador Renan Calheiros entende bem. Foi assim que ele tentou conduzir o Congresso Nacional e, várias vezes, desrespeitou decisões judiciais. Em Alagoas, achaca e interfere nos poderes, desrespeita a vontade popular e quer fazer do Estado a extensão do seu latifúndio. Não conseguirá!”.

