Rio terá rota aérea com Riad, anuncia ministro na Arábia Saudita

Na Arábia Saudita para participar de reunião do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo, o ministro Carlos Brito ouviu do ministro saudita do setor, Al Khateeb, o anúncio da criação de uma rota aérea com voos entre Riad e Rio de Janeiro, a ser operada por uma empresa do país da Península Arábica.

Os dois também assinaram um memorando de entendimento para aprimorar as relações bilaterais entre Arábia Saudita e Brasil no campo do turismo. Brito foi convidado a retornar ao país para apresentar as oportunidades investimentos para um grupo de empresários do setor.