Rio receberá congresso do BB e Petrobras sobre mercado de carbono

O governo de Jair Bolsonaro vai realizar no próximo dia 18, no Rio, um grande evento para discutir o mercado de crédito de carbono no país. Organizado pelo Banco do Brasil e pela Petrobras, o Congresso Mercado Global de Carbono – Descarbonização & Investimentos Verdes tem o apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Banco Central.

O evento deve reunir cerca de 60 presidentes de empresas nacionais e internacionais. Durante os dias de congresso, que termina no dia 20, painéis vão discutir estratégias corporativas, projetos e cases para impulsionar os negócios verdes, com foco em inovação e sustentabilidade.

Entre os convidados, estarão presentes o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, além de alguns dos nomes de maior destaque no tema, como Alok Sharma, que presidiu a COP26, em Glasgow, na Escócia, e Sameh Hassan Shoukry, presidente da COP27, que será no Egito.