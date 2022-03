Rio quer filial da Nasdaq para compra e venda de títulos de meio ambiente

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador Claudio Castro (PL) e o secretário de Fazenda da prefeitura do Rio, Pedro Paulo (DEM), assinaram nesta terça em Nova York um termo de cooperação com executivos da Nasdaq para o início das tratativas para uma possível instalação de uma filial da bolsa americana na zona portuária da capital fluminense.

A ideia é que o foco do negócio seja a comercialização de títulos ligados ao meio ambiente como os créditos de carbono. A capital teve uma bolsa de valores que fechou em 2000. O prédio no centro atualmente abriga escritórios comerciais, um café e um auditório utilizado até pouco tempo para leilões estatais do setor de energia.

O objetivo em atrair a filial da bolsa americana é colocar o Rio na rota dos investimentos sustentáveis e voltar a criar uma demanda por prédios comerciais na região portuária.