Rio e São Paulo adiam desfiles de Carnaval para abril

Os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), decidiram adiar os desfiles do Carnaval por causa do aumento dos casos de Covid-19 no país.

Paes e Nunes tomaram a decisão na noite desta sexta-feira em uma reunião por videoconferência. As apresentações das escolas de samba foram transferidas para o feriado de Tiradentes, que neste ano cai em 21 de abril, uma quinta-feira.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, “a decisão foi tomada em respeito ao atual quadro da pandemia de COVID-19 no Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional”.

As duas cidades já tinham cancelado a festa de rua por causa do risco de as aglomerações aumentarem ainda mais os casos da doença, mas as prefeituras ainda resistiam a mudar a data dos desfiles das agremiações.

A decisão foi tomada com o apoio das ligas das escolas de Samba das duas cidades.