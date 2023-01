Rio e Lisboa são os destinos mais procurados para o Carnaval, diz Decolar

Os destinos mais procurados para o Carnaval são Rio de Janeiro, em voos domésticos, e Lisboa para viagens internacionais, segundo levantamento da Decolar com base nas buscas por passagens aéreas.

O estudo também mostra que o Nordeste é a região com maior apelo por turistas no feriado, com cinco cidades entre as mais buscadas. Em relação aos voos internacionais, os destinos mais procurados são nos Estados Unidos.

Confira o ranking dos destinos mais procurados para o Carnaval:

POSIÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL 1ª Rio de Janeiro (RJ) Lisboa (PT) 2ª Porto Seguro (BA) Buenos Aires (AR) 3ª São Paulo (SP) Orlando (US) 4ª Recife (PE) Miami (US) 5ª Salvador (BA) Santiago (CL) 6ª Maceió (AL) Paris (FR) 7ª Fortaleza (CE) Nova York (US) 8ª Natal (RN) Madri (ES) 9ª Florianópolis (SC) Porto (PT) 10ª Brasília (DF) Londres (UK)