Rio Carnaval fecha novo patrocínio de R$ 13 milhões com o Governo do Rio

As escolas de samba do Rio Carnaval vão receber um novo investimento do Governo do Estado para os desfiles deste ano. O valor total, que atenderá às agremiações do Grupo Especial, será de 13 milhões de reais.

“Essa subvenção permitirá que as escolas possam apresentar um espetáculo ainda mais caprichado na Sapucaí, além de permitir que o Rio Carnaval comece os preparativos para o próximo ano com as contas em dia”, destaca o diretor de Marketing do Rio Carnaval, Gabriel David.

Os desfiles do Rio Carnaval começam neste domingo com Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira. Já na segunda-feira, se apresentam Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-flor e Viradouro.