Rio avança no projeto da bolsa de ativos sustentáveis

O governo do Rio de Janeiro criou um grupo de trabalho que cuidará para que o estado cumpra as exigências do protocolo de intenções assinado no início de março com a Nasdaq e a Global Enviromental Asset Plataform para futura a instalação de uma bolsa de ativos ambientais na capital fluminense.

A iniciativa é coordenada pela secretaria estadual de Fazenda e terá a participação de técnicos de outras três pastas e da procuradoria-geral do estado.

Segundo o governo de Cláudio Castro (PL), o coordenador do grupo de trabalho poderá indicar membros de notório saber no tema para participar das atividades, em caráter permanente ou eventual, sem remuneração.

O grupo terá inicialmente 90 dias para identificar as ações necessárias para a contratação legal dos serviços do sistema de negociação de ativos como créditos de carbono no país.