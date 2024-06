Ricardo Salles comemora insurreição militar na Bolívia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, o deputado Ricardo Salles comemorou nas redes sociais a invasão à sede do governo boliviano pelos militares do país sul-americano.

Em espanhol, o parlamentar publicou no X (antigo Twitter) a frase: “En Bolívia las melancias tienen cojones… “, em tradução livre: “Na Bolívia as melancias têm corajem”.

Melancias, no vocabulário do bolsonarismo, é como são chamados os militares “verdes por fora” (patriotas) e “vermelhos por dentro” (comunistas).

"En Bolívia las melancias tienen cojones… " — Ricardo Salles (@rsallesmma) June 26, 2024