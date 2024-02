Ricardo Nunes recebe líderes israelitas e usa fala de Lula contra Boulos

Ricardo Nunes vai receber nesta segunda-feira o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Claudio Lottenberg, e o vice, Daniel Bialski, no gabinete do prefeito de São Paulo. A reunião está marcada para as 16h30.

Ao Radar, Bialski disse que a visita é uma “cortesia” a um “amigo”, mas o entorno de Nunes tem afirmado algo diferente. O prefeito quer usar a fala de Lula, em que comparou, há duas semanas, a ofensiva de Israel contra o Hamas ao Holocausto, como estratégia eleitoral, de olho no pleito de outubro.

Na semana passada, Guilherme Boulos aproveitou a ida do prefeito ao ato bolsonarista do último domingo para criticar Nunes. Em resposta, o chefe do MDB paulistano, Enrico Misasi, disse que o prefeito foi ao evento na Avenida Paulista “porque teve a certeza de que não teria nenhum apoiador do Hamas por lá”.

Há cerca de um mês, o prefeito de São Paulo esteve ao lado do governador Tarcísio de Freitas em uma homenagem às vítimas do Holocausto. Na ocasião, Nunes condenou o ataque do Hamas contra Israel no ano passado e disse que sua posição era “diferente de outros”.

A menção era ao principal adversário do emedebista nas eleições deste ano. Ainda em 2023, o ex-secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, deixou a pré-campanha de Boulos por conta do posicionamento do psolista diante do conflito em Gaza. Depois, o deputado passou a condenar o Hamas e classificar o ataque a Israel como um ato terrorista.