Revolta de Silveira contra Moraes ganha apoio de senador gaúcho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Senador pelo Rio Grande do Sul, Lasier Martins decidiu apoiar a causa de Daniel Silveira, o deputado bolsonarista que decidiu transformar o próprio gabinete num bunker para escapar de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que ele volte a usar tornozeleira.

“Tornozeleira também é prisão! Alexandre de Moraes ultrapassa todos os limites da ilegalidade contra um deputado federal”, diz o senador.