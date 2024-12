Reunião ministerial, marcada para o dia 19, não deve mais ocorrer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Determinado a não se afastar da Presidência mesmo durante as cirurgias no hospital — postura que despertou críticas de integrantes da oposição –, Lula mandou cancelar as agendas que não delegou ao chefe da Casa Civil, Rui Costa.

O petista, por determinação médica, passará um bom tempo no estaleiro até poder retomar sua rotina diária — e pesada — de audiências e viagens oficiais.

No dia 19, por exemplo, iria ocorrer a reunião ministerial para alinhar resultados e projetar as metas do ano que vem. O encontro determinado por Lula já estava em pleno processo de organização, mas, a princípio, não irá mais ocorrer.

