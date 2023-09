Reunião de Lula e Campos Neto foi de ‘construção de relação’, diz Haddad

Após a primeira reunião entre Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na noite desta quarta, o ministro Fernando Haddad, que também participou do encontrou, afirmou a jornalistas que a conversa foi “muito boa, muito produtiva, muito cordial”.

Segundo o chefe do Ministério da Fazenda, Lula “recebeu bem” Campos Neto — a quem dirigiu duras críticas pela manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano nos primeiros sete meses do governo. Esta foi a primeira vez que os dois conversaram desde que o petista tomou posse.

A primeira e única conversa entre eles até então havia ocorrido em 30 de dezembro do ano passado, penúltimo dia da transição.

“Na verdade, eu penso que foi um encontro institucional, de construção de relação, de pactuação em torno de conversas periódicas. Foi excelente”, afirmou Haddad, confirmando que haverá novas reuniões entre os dois.

Questionado se a queda dos juros foi tratada no encontro, que durou mais de uma hora, segundo a Secom, ele afirmou que “não conversamos sobre tópicos específicos”.

“O presidente deixou claro o respeito que tem pela instituição. A reciprocidade foi muito boa da parte do Roberto. Foi uma conversa realmente muito de alto nível”, declarou.

A reunião ocorreu a pedido de Campos Neto. Indagado se fez a mediação da conversa e trabalhou na aproximação do chefe do BC com Lula, Haddad respondeu que não “havia necessidade” e que o encontro “ia acontecer”. “Eu ajudo no que eu posso”, concluiu o ministro da Fazenda.

