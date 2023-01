Reunião de Lula com governadores já tem data e local definidos

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, revelou nesta quarta o compromisso de Lula com os governadores. A já anunciada reunião com os governadores será na última sexta-feira do mês, dia 27 de janeiro, no Palácio do Planalto. Costa afirmou que os encontros com os chefes de Executivos estaduais serão institucionalizados.

“Nós vamos estabelecer um fluxo. A ideia é que o presidente tenha reuniões regulares com os governadores e com o fórum de prefeitos para dar capilaridade às políticas de governo e buscar, eu diria, a maior eficiência no ato de governar”, disse o ministro a jornalistas no Salão Nobre do Palácio do Planalto, antes da posse de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente.

“Para ter eficácia plena das políticas educacionais, ou você compactua com quem tá na ponta ou você não consegue eficácia. Saúde idem, Infraestrutura idem”, seguiu Rui Costa.

Rui Costa ainda explicou que os encontros regulares serão divididos por eixos temáticos. Antes da primeira conversa conjunta com Lula, os governadores serão preparados e orientados a definir a “média de opiniões” para evitar o debate de “27 opiniões sobre um tema”.

“Eu vou fazer antes dessa reunião, junto com o ministro (das Relações Institucionais, Alexandre) Padilha, das regiões, dos consórcios regionais, justamente para preparar a reunião do dia 27”

O encontro de Lula com os governadores será posterior a ida do presidente a um estado brasileiro, mas ainda não foi definido qual. A primeira viagem para o exterior está marcada para os dias 23 e 24, quando o petista vai visitar Alberto Fernández, na Argentina.