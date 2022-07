Reunião de Bolsonaro com embaixadores não foi campanha eleitoral, diz PL

Em resposta a duas ações protocoladas por partidos adversários no TSE, o PL afirmou que as falas de Jair Bolsonaro contra o processo eleitoral e as urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores na semana passada não configuram propaganda eleitoral antecipada.

Segundo o partido do presidente, o encontro não foi uma agenda de campanha e, sim, de governo. O tribunal não seria, portanto, a seara adequada ao questionamento, argumenta a legenda.

“É necessário repisar que a condição de pré-candidato à reeleição não esvazia o exercício da presidência da República, no qual o primeiro representado permanecerá, no mínimo, até o fim de dezembro de 2022. Neste sentido, os atos que realize na condição de chefe do Executivo encontram-se fora do escopo desta especializada”, diz a resposta do PL a uma ação protocolada pela Rede e pelo PCdoB.

O partido contesta o fato de integrar o polo passivo do processo, que também inclui Jair Bolsonaro.

“Toda a narrativa do autor, contudo, gira em torno de supostas irregularidades protagonizadas em evento oficial do Governo Federal, conduzido pelo presidente Jair Bolsonaro, na condição de chefe de Estado e não de pré-candidato, sem a presença, aliás, de qualquer dirigente partidário do PL, pelo que, de plano, revela-se imprópria a opção pela inclusão do partido político no polo passivo da demanda”, diz.