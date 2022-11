Reunião da transição deve bater o martelo de proposta sobre teto de gastos

A proposta do governo Lula para furar o teto de gastos no Orçamento de 2023 deve ser fechada nesta segunda. Parte da equipe de transição se reuniu por volta das 10h, em São Paulo.

De acordo com o líder do PT no senado, Paulo Rocha, será “batido o martelo” sobre a proposta para financiar o Bolsa Família de 600 reais e a Farmácia Popular no próximo ano. O parlamentar relatou articulações com o TCU e congressistas nos últimos quatro dias.

Outro assunto que deve ser tratado na reunião são as negociações no Congresso sobre o orçamento secreto. Há uma possibilidade de as emendas do relator serem liberadas com uma destinação pré-estipulada. Nesse contexto, o governo pode determinar se a verba será empregada na Saúde, Educação, Segurança ou outras áreas.

Após a reunião, um representante do governo petista falará com os jornalistas. Lula, Geraldo Alckmin ou Gleisi Hoffmann devem conceder entrevista coletiva.